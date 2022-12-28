الجامعة العربية الأمريكية وشركة سما لصناعة الأدوية توقعان إتفاقية شراكة وتعاون استراتيجي

وطن: وقع رئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري ورئيس مجلس إدارة شركة سما لصناعة الأدوية المهندس الدكتور محمود الزلموط اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجي بين الطرفين، بهدف دعم المساعي لإيجاد التناغم بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق الفلسطيني، وتبني المبادرات وأفكار المشاريع الريادية التي تدعم الابتكار في فلسطين.

وحضر حفل التوقيع، الذي أقيم في مقر شركة سما في مدينة نابلس، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مؤيد أبو صاع، وعميد كلية الصيدلة الدكتور حاتم حجاز، ومدير عام شركة سما الدكتور أديب الصيفي.

واتفق الطرفان على تنمية الموارد البشرية ورأس المال البشري، وتبادل الكفاءات والخبرات العلمية والعملية، وتطوير منهجيات وآليات عملية وعلمية لتطوير قطاع الصحة والصيدلة في فلسطين، من خلال إيجاد آليات لتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات، ومن خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجامعة والشركة.

كما اتفق الطرفان على توفير كافة الإمكانيات في مجالات البحث العلمي والتطبيقي والتدريب العملي للطلبة، بما يخدم التنمية الصناعية، ويساعد في تنمية الشراكة بين الطرفين، وتوفير فرص تدريب عملي للطلبة أصحاب العلاقة، وبعض مشاريع التخرج، في الشركة.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبو زهري على أهمية هذه الاتفاقية مع شركة سما المعروفة بمهنيتها وسعيها الدائم إلى التطور والمنافسة، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى تقوية وتفعيل أواصر الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا على سعي الجامعة الدائم إلى التطور والتطوير.