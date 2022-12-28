حماس تنفي ما تناقلته وسائل إعلام عبرية حول تفاصيل صفقة أسرى

وطن: نفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تفاصيل صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين في بيان صحفي: "إنّ ما تناقلته بعض وسائل إعلام الاحتلال الصهيوني حول تفاصيل تتعلق بتقدم مفاوضات لتبادل الأسرى غير صحيح".

وأضاف جبارين "سيبقى عهد المقاومة مع أسرانا الأبطال؛ العمل الدائم والدؤوب حتى تحريرهم بكل السُّبُل المتاحة".

وتمكنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس من أسر 4 ضباط وجنود إسرائيليين، وتمتنع عن الإدلاء بأي معلومة عنهم، دون مقابل.

وهدد رئيس حماس في غزة يحيى السنوار، أخيرًا، بإغلاق ملف تبادل الأسرى "إلى الأبد".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، قد ذكرت مساء أمس الثلاثاء، عن مصادر مطلعة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قولها: "إنّ هناك تقدم في المفاوصات حول صفقة تبادل الأسرى بين حماس وحكومة الاحتلال".

وزعمت صحيفة جيروزاليم بوست أنه بحسب ما ورد إليها من تفاصيل حصرية فقد توصلت "إسرائيل" إلى اتفاق مع الأردن بشأن جميع التفاصيل اللازمة لتبادل الأسرى.

وبحسب مصادر مطلعة في أجهزة أمن الاحتلال فإن المفاوضات جارية مع حماس لتأمين الإفراج عن جثتي الجنديين الإسرائيليين، هادار غولدين وشاؤول آرون، ومدنيان هما أبراهام منغيستو وهشام السيد . حاليا من قبل حماس في قطاع غزة، بحسب زعم الصحيفة.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الاحتلال ستطلق سراح عدد من سجناء حماس الذين صدرت بحقهم أحكام طويلة بالسجن وستنقلهم إلى الأردن حيث يقضون ما بين 5 و 10 سنوات في سجن أردني، و عند إطلاق سراحهم ، سيتم منحهم عفوًا ملكيًا ولكن لن يُسمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية أو غزة وسيبقون بدلاً من ذلك خارج المنطقة.