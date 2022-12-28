غانتس: أصدرت تعليماتي للاستعداد للحرب

وطن: حذّر وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ، مساء الثلاثاء، من احتمال حدوث تصعيد أمني، بسبب تصرفات حكومة بنيامين نتنياهو المُقبلة.

وبحسب القناة 12 العبرية، قال غانتس: "أعتقد أنه إذا تصرفت حكومة نتنياهو بطريقة غير مسؤولة فقد تتسبب في تصعيد أمني".

وأضاف، "حتى أنني أعطيت تعليمات للأجهزة الأمنية التابعة لي أو التي هي على اتصال بي للاستعداد لاحتمال التصعيد نتيجة التطورات بشكل عام، وبالنظر إلى شهر رمضان بشكل خاص".

وأشار غانتس إلى أن الحكومة القادمة ستكون بلا شك حكومة متطرفة جداً، لكنه يحترم نتيجة الانتخابات، مؤكدًا أنه لن ينضم إلى حكومة بنيامين نتنياهو بسبب عنصريتها وتطرفها الديني الذي يتم طرحه في كل زاوية.