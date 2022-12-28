مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات شمال الخليل

وطن: أطلق مقاومون فلسطينيون مساء الثلاثاء وصباح اليوم الاربعاء، النار صوب قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، تزامناً مع اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال في البلدة.

وذكرت مصادر محلية ان إطلاق نار استهدف جيش الاحتلال بمنطقة بيت زعتة في بيت أمر شمال الخليل صباح اليوم الاربعاء.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة بيت زعتة ببلدة بيت أمر.

وطارد جنود الاحتلال خلال المواجهات الفتية وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وجرى نقل الإصابة إلى المستشفى، فيما أصيب آخرون بالاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل الفلسطينيين.

وأطلق جنود الاحتلال القنابل المضيئة في محيط النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم بمحافظة نابلس، بينما اعتقل الاحتلال مواطناً من بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

واعتقلت قوات الاحتلال الناشط في اللجان الشعبية، الأسير المحرر أيمن غريب، أثناء مروره عبر حاجز عسكري طيار في منطقة المعرجات، غرب أريحا.

كما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز خلال اندلاع المــواجـــهات في بلدة عزون شرق قلقيلية، ضمن تواصل اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وسجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 21 عملا مقاوما، تضمنت 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وزجاجة حارقة، و4 عمليات تصدي للمستوطنين وعمليتي حرق مركبات للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 7 نقاط.