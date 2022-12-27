الاحتلال يفرج عن أسيرين مقدسيين

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، مساء الثلاثاء، عن أسيرين مقدسيين بعد أن أنهيا مدة محكوميتهما البالغة ما بين 14 شهرًا و6 سنوات، و10 أشهر.

وأفادت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن الأسير طارق درويش (24 عامًا) تحرر اليوم من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ست سنوات وعشرة أشهر.

كما أفرجت سلطات الاحتلال عن شادي عميرة (21 عامًا) من سجن رامون الصحراوي، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 14 شهرًا.

وأشارت إلى أن درويش وعميرة اعتقلا على خلفية ضلوعهما بأعمال المقاومة.