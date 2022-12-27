الاحتلال يعتقل 4 شبان وطفل من القدس

وطن: اعتقل جيش الاحتلال في منطقة باب العمود بالقدس أربعة شبان وطفل، إذ جرى اقتيادهم للتحقيق معهم.

وأصيب العشرات من أهالي حي وادي حلوة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، مساء الثلاثاء، بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع بعد إطلاق قوات الاحتلال القنابل بكثافة صوب منازلهم.

وقال شادي سمرين، إن قوات الاحتلال اقتحمت منازل عائلة سمرين في حي وادي حلوة، واعتدت بالضرب على فارس ورياض سمرين وعائلتهما.

ولفت إلى أن القوات انسحبت من المكان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المنازل خلال الانسحاب.