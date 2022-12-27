الاحتلال يقر تشريعاً يسمح لـزعيم"شاس" المتهم بالرشوة أن يصبح "وزيراً"

وطن: أقر برلمان الاحتلال تشريعاً يسمح بتعيين رئيس حزب" شاس" المتهم بالفساد أريي درعي وزيراً؛ بتأييد 62 عضواً في الكنيست ومعارضة 53، ما يمهد مشاركة الحكم فيها مع الحرديين وتيار الصهيونية الدينية.

ويهدف التعديل الجديد، الى التحايل على الحكم السابق الصادر على "درعي" بعد الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ ، إذ سبق وأدين بتهمة الاحتيال الضريبي، ما يمنعه من تولي منصب رفيع في دولة الاحتلال، إلا أن الكنيست عدلت أو تحايلت على التشريعات لإعادته للحلبة السياسية.

وتنص التعديلات، على أن الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن بسبب إدانتهم، يحق لهم المثول مرة أخرى أمام لجنة الانتخابات المركزية التي يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا الاسرائيلية، لتحديد ما إذا كانوا مذنبين بارتكاب فساد أخلاقي، وبالتالي يمنح القاضي حسب ما يراه المتهم براءة لمزاولة الحياة السياسية دون أي قيود.

ويمهد هذا التشريع المعدل، الطريق أمام درعي وحزب "شاس" الذي يقوده، للعمل في الحكومة الائتلافية الجديدة، ومن المتوقع أن يتم تعيينه، وزيراً لداخلية الاحتلال والصحة، قبل أن ينتقل بعد عامين، إلى منصب وزير المالية.

ومن المقرر أن يؤدي نتنياهو، اليمين كرئيس وزراء، للمرة السادسة، الخميس المقبل، بعد أن فاز هو وحلفاؤه بـ 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومن المتوقع أن تكون حكومته هي الأكثر يمينية في تاريخ "إسرائيل".

المصدر: فرانس 24