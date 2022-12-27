اطلاق مسابقة جاليري والد اوف الخامسة بعنوان تخيل الحرية للفنانين الشباب

وطن: اطلق الفندق المحاط بالجدار وفي اطار سعيه لتعزيز وتطوير الحياة الفنية في فلسطين مسابقته الفنية بنسختها الخامسة بعنوان تخيل الحرية للفنانين الشباب حيث تسعى المسابقات الفنية التي يطلقها الفندق لفتح الافاق والفرص امام الفنانين الى جانب تعزيز الحياة الفنية والمساهمة بان تكون جزء من نقل الرسالة الفلسطينية.

وقال وسام سلسع، ان اطلاق مسابقة جاليري فندق ذا وولد أوف الخامسة جاء خلال الاجتماع الدوري للبورد الاستشاري لجاليري فندق ذا وولد اووف هوتيل في بيت لحم، حيث قرر البورد اطلاق المسابقة الفنية الخامسة تحت عنون “ تخيل الحرية”.

كما تحدث سلسع عن الفرص التي يتم فتحها للفنانين الشباب خلال المسابقة وهي عرض لوحاتهم الفنية بالمعرض الخاص بالفندق الذي يزوره الالاف الى جانب منحهم جوائز قيمة وفتح الافق لهم لبيع لوحاتهم محليا ودوليا وهذا يساهم بتعزيز الفنانين وقدرتهم لعى العرض والتسويق من جهة ويساهم بان يكون الفن الفلسطيني اداة لايصال الرسالة الوطنية والانسانية الفلسطينية.

واضاف سلسع ان اختيار اسم تخيل الحرية للمسابقة والمعرض للفنون البصرية في الفندق المحاط بالجدار ببيت لحم لان الحرية هي هواء الروح ولا بد منها كي تستمر الحياة، وتخيلها هو سر الوجود على هذه الأرض مشددا على ان الطموح الى تحقيق هذا الحلم اسوة بباقي البشر يجعل الانسان يحلق بجناحين ليعانق الغد رغم الحواجز والعوائق والاحتلال الذي يغلق الطرق ويسد الأفق.

وتفاصيل المسابقة وكيفية المشاركة بها اشار سلسع الى ان هذه المسابقة تستهدف كافة الفنّانين الفلسطينيّين من الفئة العمريّة ما بين 18-35 سنة، من أي مكان في العالم وانه لا يوجد أيّ رسوم على تقديم الطلبات داعيا الفنانين للتقدم للمسابقة، يجب على الفنّانين المعنيّين ارسال الوثائق الى صفحة الفندق على فيس بوك حيث يمكن التعرف على تفاصيل المسابقة من الصفحة او عبر ارسال التفاصيل المطلوبة على الايميل ‏[email protected]

كما واشار الى ان آخر موعد لتقديم الطلبات مع صورة العمل الفنّي الخاص بالمسابقة سيكون في 1/4/2023 واوضح ان العمل الفنّي يمكن أن يكون بأي شكل من أشكال الفنون البصرية (رسم، نحت، تصوير، فيديو) كما شدد على ان العمل الفنّي يجب ان يكون أصلي ولم يتم عرضه في أي مكان آخر مسبقاً.

واوضح انه سيتم اختيار الأعمال المرشّحة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خبراء فنّيين وفنانين فلسطينيين، ضمن الخطوات التي اقرتها اللجنة وهي الاعلان عن قائمة الأسماء المرشّحة المختارة (20 اسم كحد أقصى) خلال شه نيسان و خلال اسبوعين من اعلان قائمة المرشحين، يجب على كل المرشحين ارسال الأعمال الفنّية الى فندق ذا وولد أوف في بيت لحم وبعد ذلك سيتم استضافة وعرض الأعمال الفنّية المختارة في جاليري فندق ذا وولد أوف. المعرض سيبقى مفتوحا لعامّة الناس لمدّة شهر من تاريخ الافتتاح من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءً، وبإمكان الزائرين التصويت لأفضل ثلاثة أعمال.

واكد ان اختيار الأعمال الفائزة سيتم من قبل لجنة التحكيم المكوّنة من نخبة من الفنانين الفلسطينيين مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التصويت من قبل الزوّار، حيث سيشكّل رأي الحكام نسبة 60% من العلامة النهائية، و 40% ستذهب لنتيجة التصويت كما اكد ان قرارات لجنة التحكيم ستكون نهائية وغير قابلة للاعتراض، وسيتم توثيقها في تقرير.

واكد انه سيتم الاعلان عن النتائج في نهاية المعرض حيث سيتم منح الفائزين عددا من الجوائز وهي الفائز بالمرتبة الأولى: جائزة نقديّة بقيم$1500 .

اما الفائز بالمرتبة الثانية فسيحصل على جائزة نقديّة بقيمة 1000$ فيما سيحصل الفائز بالمرتبة الثالثة على جائزة نقديّة بقيمة 800$.

مشيرا الى ان هناك احتمالية استبدال الجائزة بعرض ورحلة فنية إلى احدى الدول الأوروبية.

المصدر: (PNN)