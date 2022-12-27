شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تدعم مدارس و رياض الأقصى الإسلامية بأجهزة حواسيب محمولة

وطن: عملت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على تزويد مدارس ورياض الأقصى الإسلامية في مدينة القدس بأجهزة حواسيب محمولة، وذلك سعياً لمساعدة الطاقم التعليمي في المدرسة على عرض موادهم التعليمة بشكل أفضل ومتكامل للطلاب.

حيث تم تسليم الأجهزة للمدرسة في مقر شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، بحضور كل من علاء عيساوي منسق العلاقات العامة والدائرة الفنية بالشركة، ومدير عام مدارس ورياض الأقصى الإسلامية عادل حلاق ونائب مجلس الأمناء نبيل حمودة.

بدوره أكد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي بأن دعم الشركة لمدرسة رياض الأقصى الإسلامية ينبع من مسؤوليتها تجاه تحقيق تنمية مستدامة، والتي تتحقق بإنشاء جيل مميز يحمل العديد من المهارات والقدرات اللازمة للنهوض بمجتمعنا وتطويره، مشيراً بأنه ومن خلال هذا الدعم نسعى لمساعدة المدارس على مواكبة التطور، وتقديم المواد التعليمية بوسائل عصرية ومتطورة والتي تسهم بتمكين الطلبة وضمان حصولهم على المعلومة بأفضل الطرق وأسهلها.

وأشار الهندي، "إننا في شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي نولي قطاع التعليم أهمية كبيرة، ونعمل بكامل جهدنا لرفد العملية التعليمية بمتطلبات نجاحها وتقدمها، وتحسين نوعيتها، وذلك لإيماننا بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، وتأسيس جيل أفضل يقود إلى فلسطين الحضارة".

من جهته، توجه عادل حلاق المدير العام لمدارس ورياض الأقصى الإسلامية بالشكر والتقدير لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على مساهمتها في دعم العملية التعليمية في المدرسة، مثمناً جهودهم الدائمة في دعم القطاع التعليمي بمختلف أشكاله.

وأكد حلاق، "إن مواكبة التطور في العملية التعليمية وإدخال الحواسيب والأجهزة التعليمية العصرية إليها تسهم في تمكين الطلاب وتطوير قدراتهم، وإضفاء نوع من المتعة في طرق إيصال المعلومة للطالب"، مشيراً بأن مدارس ورياض الأقصى الإسلامية من المدارس العريقة في مدينة القدس، والتي تشكل مركز إشعاع ومنارة للعلم والتربية، تهدف إلى نشر الوعي الديني والتربوي والوطني والتعليمي للطلبة، وتسعى إلى النهوض بالعملية التعليمية بتنفيذ أنشطة وفعاليات وبرامج تربوية داعمة ومتنوعة.

يشار إلى أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، وضمن مسؤوليتها المجتمعية حرصت منذ نشأتها على دعم قطاع التعليم والمبادرات التعليمية المختلفة، حيث عملت الشركة على تجهيز 44 مختبر حاسوب مدرسي، وتجهيز 8 مشاغل تدريب مهني بالمدارس الحكومية وتجهيز مختبر حاسوب خاص بالبحث العلمي في جامعة فلسطين في غزة، إضافة إلى تنفيذ مبادرات أخرى مختلفة، كتنفيذ حملات العودة للمدارس والتي تتمثل بتوزيع حقائب مدرسية على الطلبة المحتاجين والمرضى في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم صندوق سيادة الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان.