"التربية" تشارك في المؤتمر الثالث للوزراء "العرب" في الجزائر

وطن: شاركت دولة فلسطين، ممثلة بوفد من وزارة التربية والتعليم، في المؤتمر الثالث للوزراء العرب والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) واستضافته وزارة التعليم في دولة الجزائر، تحت عنوان: "موائمة أنظمة التعليم المهني والتقني في الدول العربية ومتطلبات سوق العمل والإقتصاد الأخضر".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم نافع عساف خلال كلمته في المؤتمر اليوم أن تطوير نماذج للتنبؤ بمهارات المستقبل، واستحداث تخصصات أكاديمية جديدة تنسجم وروح العصر ومتطلباته، تسهم في تعزيز التوعية في صفوف الناشئة حول مجالات التعليم المهني والتقني.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، وتأسيس جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، لهم دور مميز في تطوير الكوادر البشرية الفلسطينية.