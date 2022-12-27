مجلس الوزراء يقرر إطلاق مسابقة تصميم النصب التذكاري للنكبة وإنشاء هيئة للسينما للحفاظ على الرواية الوطنية

وطن: قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إطلاق مسابقة تصميم النصب التذكاري للنكبة الفلسطينية لجميع الجهات المعنية من فنانين، ومكاتب هندسية، وكليات هندسية، ومدارس، تمهيدا للبدء بالمشروع في الربع الأول من العام المقبل.

كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية، التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تعزيز دور الإنتاج الفني في الرواية الفلسطينية وإنشاء هيئة للسينما، لتشجيع إنتاج مزيد من الأفلام لدعم وتوثيق الرواية الفلسطينية ونشرها في كل دول العالم.

وصادق على توصية وزارة الزراعة بتقديم لقاح الكلاميديا مجانا لمربي الثروة الحيوانية، وقرر تشكيل لجنة شراء فنية خاصة لدراسة عطاء صوامع القمح.

واعتمد توصيات اللجنة الفنية للمخطط المكاني الخاصة بعدد من قطع الأراضي في جميع المحافظات، وصادق على إعادة هيكلة قروض للخزينة العامة لدعم السيولة النقدية.

كذلك، صادق مجلس الوزراء على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع الطاقة الكهربائية وأنظمة تشغيل البريد والصرافات الآلية، وأعلن الانتهاء من شراء مبنى لصالح مجلس القضاء الأعلى مخصص لمحكمة رام الله.

وأجرى المجلس نقاشاً مستفيضاً حول التحديات التي تواجه المشروع الوطني، في ضوء انغلاق الأفق السياسي، وتنامي مظاهر التطرف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي، والتي تعبر عنها تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو والمتوقع الإعلان عنها خلال أيام.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أكد، في كلمته بمستهل الجلسة، "أن تهديدات الحكومة الإسرائيلية المقبلة لن تخيفنا، ومثلما واجه وأسقط شعبنا مؤامرة "صفقة القرن"، ومؤامرة البوابات في القدس، سوف يواجه أي تعدٍ على حقنا في الأرض والوطن، ويحمي مشروعنا الوطني التحرري بتضحياته".

وشدّد على أن العالم معنا رغم انشغاله في قضايا مستجدة، فقد رأينا أن فلسطين في قلب العرب، وفي قلب العالم الحر.

وشدد على أنه تم اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم المالي، وتوفير الدعم لمنع ارتفاع الأسعار، منوها إلى أنه رغم التحسن في الأداء الاقتصادي، إلا أن العجز في الموازنة بقي حاصلا بسبب تراجع المساعدات الدولية، والاقتطاعات المالية التي تقوم بها اسرائيل من أموالنا، وقد قمنا بترشيد النفقات لمواجهة هذا العجز.