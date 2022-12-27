"إنتربول فلسطين" يتسلم من الأردن مطلوباً للنيابة العامة

وطن: أعلن المكتب المركزي الوطني" إنتربول فلسطين" عن تسلمه مطلوباً من إنتربول الأردن، وصادر بحقه مذكرات قضائية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم، تم استصدار مذكرة قبض دولية "نشرة حمراء" بحق أحد المواطنين، بتهم غسل الأموال، والتزوير بأوراق رسمية، واستعمال سند مزور، وفقاً لأمر قبض صدر من قبل النائب العام، حيث تم تسليمه اليوم عبر القنوات المختصة.

وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب، لحين إحالته لجهات الاختصاص، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا، موجها تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة، وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.