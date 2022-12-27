اعتقال صحفي اسرائيلي لوصفه فلسطينيا بانه بطل

وطن: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الصحفي يسرائيل بيري بتهمة التحريض، لأنه وصف فلسطينيا في تغريدة على "تويتر" بانه بطل.

ووفقا للمصادر فإن بيري ينتمي الى "الحرديم" لكنه يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وكان بشكل دائم يفضح جرائم الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض في أحيان كثيرة للاعتداء عليه من قبل نشطاء اليمين أو جنود الاحتلال لأنه اعتاد توثيق جرائم المستوطنين وجنود الاحتلال.

وبعد نشره التغريدة، فصلته إدارة تلفزيون "الديمقراطية" الذي يعمل به، وقدم نشطاء اليمين شكاوى ضده في الشرطة حيث تم اعتقاله اليوم.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت فان الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الصحفي يسرائيل فراي لنشره شيئا يشيد بنشاط فلسطيني مسلح، وان إحدى الشكاوي ضده كانت قد رفعت بعد تغريدة له قبل ثلاثة أشهر، أثنى فيها على فلسطيني اعتقل في يافا بعبوة وسلاح واصفا إياه بـ "البطل".