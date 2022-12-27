انطلاق "مسيرة الخلود" من مخيم الأمعري للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

وطن: انطلقت من أمام مخيم الأمعري بالبيرة، اليوم الثلاثاء، "مسيرة الخلود"، المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة من قبل سلطات الاحتلال.

وشاركت في المسيرة، التي رفع فيها نعشٌ رمزي (فارغ)، وصور شهداء يحتجز الاحتلال جثامينهم؛ والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، إلى جانب عشرات المواطنين، وممثلون عن منظمة التحرير والفصائل والمؤسسات الحقوقية، ومؤسسات الدفاع عن الاسرى.

وقالت لطيفة أبو حميد، إنها حضرت ليس للمطالبة بتحرير جثمان نجلها ناصر، بل لتنادي بضرورة إغلاق ملف احتجاز الجثامين بشكل نهائي لدفنهم.

وأضافت: "أنا هنا من أجل جثمان ناصر وجثامين كافة الشهداء المحتجزين لتكريمهم بالدفن في أرض فلسطين التي ضحوا بأرواحهم من أجل حريتها واستقلالها"، مؤكدة على أهمية تواصل الفعاليات وعدم اقتصارها على ردات الفعل بمسيرة أو اثنتين، لإرغام الاحتلال على الرضوخ لمطلب تسليم جثامين الشهداء.

وأوضحت أنها ستستمر في مساعي استعادة جثمان نجلها، تنفيذا لوصيته بالدفن في ارض فلسطين، وحتى تتمكن من استقبال المعزين باستشهاده.

من جانبها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، إن هذه الفعالية تعبر عن الإرادة الشعبية والدعوة لمزيد من تفعيل دور الشارع الفلسطيني في مواجهة السياسات الإجرامية التي يتبعها الاحتلال بحق شهداء وأسرى وابناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "نريد لهذه الحالة الشعبية أن تتواصل وأن تنخرط فيها أوسع شريحة من الشعب الفلسطيني لتشكل ضغطا متزايدا على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة".

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، بأن مسيرة اليوم تشكل دليلا على أن شعبنا الفلسطيني يلتف حول مناضليه وأسراه، ولكن هناك حاجة للمزيد من التضامن على الصعيدين الرسمي والشعبي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

(المصدر- وفا)