الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية التفجير في القدس

وطن: أعلن جهاز (الشاباك) وشرطة الاحتلال في بيان مشترك اليوم، الثلاثاء، أنه تم في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتقال المهندس إسلام فروخ (26 عاما)، من سكان كفر عقب في شمال القدس المحتلة، بشبهة تنفيذ التفجير قرب محطة للحافلات في القدس، في 23 من الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة عشرين آخرين.

وبحسب البيان، فإن فروخ هو مهندس ماكينات، وتعالت خلال التحقيق معه شبهة أنه عمل بتأثير أيديولوجية سلفية – جهادية وأنه يتماهى مع تنظيم "داعش".

وأضاف البيان أن فروخ نفذ التفجير لوحده، وبعد أن خطط له لفترة طويلة، "لاستهداف مستوطنين في القدس".

وخلال التحقيق مع فروخ، تبين أنه اطلع على مضامين وتعلم منها كيفية صنع مواد متفجرة. وحسب البيان، فإن فروخ أجرى تجارب في بئر حفره في منطقة رام الله.

وتابع البيان أنه تم العثور على البئر وتفجيره، وكانت مخبأة فيه مواد خام لصنع ألغام. وتم ضبط سلاح من نوع "كارلو" بحوزة فروخ. وخلال مطاردته تم ضبط لغم جاهز لتشغيله، وأنه كان يعتزم تنفيذ عمليات تفجير أخرى.