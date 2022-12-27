الإسلامي الفلسطيني قدم دعمه لأكثر من 120 جهة خلال العام 2022 في مجال المسؤولية المجتمعية المستدامة

وطن: أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني أنه قدم دعمه لأكثر من 120 جهة في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة خلال العام 2022.

وتركز الدعم المقدم من البنك لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما قطاعين حيويين وأساسيين لتحقيق التنمية المستدامة، كما شمل العديد من القطاعات الأخرى مثل الإغاثة والتنمية والبيئة وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة والشباب والثقافة والرياضة والفنون وغيرها.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن البنك يخصص في كل عام جزءاً من أرباحه الصافية لصالح برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة وذلك انطلاقاً من بالدور الملقى على عاتقه تجاه المجتمع وإيماناً بأهمية تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات للدفع بعجلة التنمية والبناء.

وأضاف السعدي أن البنك يحرص على أن تسهم مساهماته في دعم تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة من خلال مشاريع تسهم في تطوير قطاعي الصحة والتعليم والحد من الفقر والبطالة وتوفير المياه النظيفة.

وأشار السعدي:" المشاريع التي ننفذها تكون من خلال بناء شراكات مؤسساتية مع القطاعات التي يساهم البنك في دعمهما، وعلى سبيل المثال عملنا على بناء 71 شراكة مع مؤسسات تعليمية خلال العام 2022 وتنوع الدعم المقدم لها ما بين أعمال الترميم والبناء للمرافق المدرسية إلى توفير الأجهزة والوسائل التعليمية، بالإضافة لدعم جهود البحث العلمي من خلال جائزة البنك السنوية للبحث العلمي التي تنظم بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

كما أكد السعدي على أن النتائج الإيجابية على مستوى الأداء المالي للبنك خلال العام 2022 ستنعكس بشكل إيجابي على قدرة البنك في زيادة مساهماته لخدمة المجتمع ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية المستدامة خلال العام الحالي 2023.

وبين السعدي أن مساهمات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية لا تقتصر على تنفيذ المشاريع الداعمة للقطاعات المختلفة، وإنما يحرص البنك على تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى موظفيه، وذلك لما لها من أهمية في ترسيخ انتمائهم لوطنهم وتعزيز روح العطاء لديهم مشيراً أنه جرى تنظيم العديد من الأنشطة التطوعية خلال العام 2022 وفي مختلف المحافظات بمشاركة موظفي البنك.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخراً على جائزة "أفضل مصرف يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive".

