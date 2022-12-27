مستوطنون يستولون على ارض الحمرا في سلوان بالقدس والشرطة تعتقل ثلاثة مواطنين

وطن: استولى مستوطنون على منطقة وادي الحمرا من اراضي وادي حلوة جنوب المسجد الاقصى ببلدة سلوان في القدس.

واعتدى عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال على أهالي وادي حلوة فيما اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة سلوان بحماية شرطة الاحتلال، واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين التي تبلغ مساحتها حوالي 5 دونمات.

وأوضحت، أن عائلة سمرين تملك عقد مزارعة لها، وحق الحراسة والمنفعة منذ أكثر من سبعين عاما، مشيرة الى ان المستوطنين اعتدوا على الأهالي أثناء تصديهم للمستوطنين، واعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان، أثناء محاولتهم التصدي لاعتداءات المستوطنين.