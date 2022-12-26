جيش الاحتلال يعلن عن مناورة عسكرية في غلاف غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، أنه سيبدأ صباح يوم غد الثلاثاء، مناورة عسكرية في غلاف قطاع غزة

وبين المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن جميع القوات العسكرية ستشارك في المناورة المخطط لها مسبقًا وسيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية، وسيسمع أصوات انفجارات، لافتاً إلى أن المناورة ستستمر حتى ظهر الأربعاء.

وخلال شهر كانون أول/ ديسمبر 2022، يعلن جيش الاحتلال عن اجرائه المناورة العسكرية الثانية، حيث كانت المناورة الأولى يوم 18 ديسمبر الجاري، ونُفذت في شمال فلسطين المحتلة؛ وتحديدًا في الجولان السوري المحتل ومنطقة جبل الشيخ.

يذكر أن جيش الاحتلال يجري مناورات وتدريبات عسكرية بين الفينة والأخرى؛ بزعم تعزيز جهوزية قواته لأي مواجهة متعددة الجبهات.