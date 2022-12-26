الهند ستنشر صواريخ باليستية على الحدود مع الصين وباكستان

رام الله - وطن: قالت مصادر في وزارة الدفاع الهندية، إنها ستنشر قرابة 120 صاروخا باليستيا، من طراز "برالاي" على الحدود مع الصين وباكستان، بعد أن منحت الإذن بشرائها.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الهندية إنه "في اجتماع رفيع المستوى بوزارة الدفاع، تمت الموافقة على اقتناء نحو 120 صاروخا للقوات المسلحة ونشرها على طول الحدود".

ويمكن لصاروخ "برالاي" شبه الباليستي الذي يعمل بالوقود الصلب "أرض- أرض" أن يضرب أهدافا على مسافة 150 كم إلى 500 كيلومتر، ويحمل رأسا حربيا يزن 350 إلى 700 كيلوغرام، كما يمكن إطلاقه من قاذفة متحركة.

ويستطيع الصاروخ أن يغير مسار رحلته، مما يمنع من تدميره بالصواريخ الاعتراضية. وتم اختباره بنجاح مرتين في يومين متتاليين في كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تعمل القوات المسلحة الهندية على الحصول عليه وتشغيله.