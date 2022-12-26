أمهات معتقلي "هبة الكرامة": ندعو الهيئات والأطر الحقوقية والسياسية في الداخل المحتل للتحرك لرفع الظلم عن معتقلي الهبة

رام الله - وطن: تنشط أمهات معتقلي الهبة الشعبية التي اندلعت في الداخل المحتل في أيار/ مايو 2021 ضمن حراك عائلات معتقلي هبة الكرامة، إضافة إلى ناشطين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، بهدف تحريك وتنشيط الهيئات الشعبية والسياسية في الداخل المحتل، لرفع الظلم الذي يواجهه معتقلي الهبة.

ويواجه عدد من معتقلي الهبة من حيفا في محاكم الاحتلال لائحة اتهام في ملف أُطلق عليه اسم "ملف نور واكد"، ويضم خمسة معتقلين، هم: راني أبو طريف، وشادي محمود، وآدم عمر، وجوان زبيدات بالإضافة لنور واكد، وستعقد جلستان في هذا الملف يومي 3 و5 كانون الثاني/ يناير 2023.

وقالت رباب واكد، والدة المعتقل نور "أدعو السياسيين ليهبوا دفاعاً عن معتقلي هبة الكرامة الذين دافعوا عن كرامتنا، نحن عائلات معتقلي هبة الكرامة لن نترك باباً إلا ونطرقه للدفاع عن جميع معتقلي الهبة".

وأضافت: "مع إصدار قرارات وأحكام جائرة ضد معتقلين في ملف هبة الكرامة، أصبحنا نناشد القيادة السياسية في الداخل الفلسطيني، وكل المؤثرين بأن اسمعوا صوت الظلم الذي بات كالسوط يجلد بسنين عمر أبنائنا".