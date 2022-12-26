تايوان: الصين نفذت أكبر توغل بمنطقة دفاعها الجوي

وطن: قالت حكومة تايوان، اليوم الاثنين، إن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، من بينها طائرات مقاتلة ومسيرة، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، وذلك في أكبر توغل صيني يعلن عنه حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن 43 من تلك الطائرات عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان، وهي منطقة فاصلة غير رسمية بين الجانبين تقع داخل منطقة الدفاع، في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعدها الصين جزءاً من أراضيها.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة قلقة من نشاط الصين العسكري بالقرب من تايوان، ووصفه بأنه "استفزازي" و"يزعزع الاستقرار"، مضيفاً أنها خاطرت مخاطرة غير محسوبة وقوضت الاستقرار الإقليمي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان، إن هذا هو أكبر توغل لسلاح الجو الصيني في منطقة الدفاع التايوانية حتى الآن، على الرغم من عدم وجود شعور بالخطر على الجزيرة التي تتعرض لضغوط متزايدة من الصين في السنوات القليلة الماضية.

وقالت الصين التي تعد تايوان جزءاً من أراضيها، إنها أجرت "تدريبات هجومية" في البحر والمجال الجوي حول تايوان، أمس الأحد، رداً على ما وصفته باستفزاز تايبيه والولايات المتحدة.

وقالت تايوان التي ترفض بشدة مزاعم الصين بالسيادة عليها، إن التدريبات تظهر خرق بكين للسلم الإقليمي ومحاولتها ترهيب الشعب التايواني.

وقال مسؤول تايواني كبير مطلع على الوضع الأمني في المنطقة لرويترز، إن تقديرات الحكومة التايوانية تشير إلى أن "الاستفزازات" العسكرية الصينية جاءت للتعبير عن غضب بكين من قانون التفويض الدفاعي الأمريكي الجديد الذي يعزز المساعدة العسكرية لتايوان.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القوات الجوية الصينية أرسلت خلال التدريبات طائرات حربية من عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد في محاكاة لهجمات على السفن الحربية التايوانية والأمريكية.

ولم يرد بعد مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني على طلب رويترز للتعليق.

وقال مكتب رئيسة تايوان تساي إينج وين، في بيان إن تساي ستدعو لعقد اجتماع أمن قومي رفيع المستوى صباح غد الثلاثاء، لمناقشة سبل تعزيز نظام الدفاع المدني في تايوان يليه مؤتمر صحفي حول إجراءات الدفاع المدني الجديدة.

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل لكن وزارة الدفاع قالت إنها تدرس تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية لما يزيد على أربعة أشهر، إذ إن الحرب في أوكرانيا والتوتر المتزايد مع بكين أعادا تجديد المناقشات حول كيفية الرد على الضغط العسكري الصيني.

وقالت تساي في حفل عسكري اليوم الاثنين: "كلما زادت الاستعدادات التي نجريها، قلت احتمالية وجود محاولات متهورة للاعتداء. وكلما توحدنا، زادت قوة تايوان وأمنها".

وقال مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين: "نحن (الولايات المتحدة) سنواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرتها الكافية للدفاع عن نفسها بما يتسق مع التزاماتنا طويلة العهد وبما يتسق مع سياستنا للصين الواحدة".

وخلال أحدث توغل، اخترقت عدة طائرات صينية، أغلبها من الطائرات المقاتلة، خط المنتصف بمضيق تايوان قبل العودة إلى الصين، وفقاً لخريطة عرضتها وزارة الدفاع التايوانية. وأضافت الوزارة أن سبع سفن للبحرية الصينية تم رصدها قرب تايوان.

واحتجت تايبيه على تكرر مهمات القوات الجوية الصينية على مدار العامين الماضيين، التي غالباً ما تكون في المناطق الجنوبية من منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التايوانية.

وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لم تحدد نوعها لتحذير الطائرات الصينية وإبعادها، بينما راقبت منظومة الصواريخ تحليقها.

وتجاهل مؤشر الأسهم القياسي في تايوان التوتر الأخير، منهياً تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع بنحو 0.1%. لكن مؤشر الدفاع الصيني شهد أفضل أداء في يوم منذ شهرين اليوم الاثنين، إذ ارتفع بنسبة 3.7%.

وكثفت الصين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية في الأعوام الماضية على تايوان من أجل أن تقبل الخضوع للحكم الصيني. وتقول حكومة تايوان إنها تريد السلام ولكنها ستدافع عن نفسها إن هوجمت.