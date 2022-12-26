الاحتلال يصادق على هدم منزل الشهيد محمد الجعبري

رام الله – وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، مصادقته على مصادرة وهدم منزل الشهيد محمد الجعبري (35 عاما)، الذي استشهد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في أعقاب تنفيذه عملية إطلاق نار فدائية في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشره مساء الأحد، أن "قائد قيادة المنطقة الوسطى، وقع على أمر بمصادرة وهدم منزل منفذ العملية بالقرب من حاجز "أشموريت" في الخليل، الشهيد الجعبري، وأشار أن ذلك تم بعد رفض اعتراضات أسرة الشهيد على قرار الهدم.

وكان الجعبري قد استشهد بعد تعرضه لإطلاق نار ودهس، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، وإصابة خمسة آخرين، أحدهم بحالة صعبة.