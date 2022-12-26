تنظيم يوم توعوي في مدرسة بنات المزرعة القبلية لدعم المنتجات الوطنية

وطن: رام الله – نظمت مدرسة بنات المزرعة القبلية الثانوية في محافظة رام الله والبيرة اليوم الاثنين بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني يوما توعويا لدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، بمشاركة شركة المشروبات الوطنية (اروى، كابي)، وشركة الطيف لمنتجات الحليب ( كانديا)، وشركة الشرق الاوسط للمنظفات ومواد التجميل، وشركة الارز.

ورحبت مديرة المدرسة زينب لدادوة بالمشاركين، مؤكدة أن نشاط دعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية نشاط دائم وراسخ في المدرسة.

وتابعت "عززنا الوعي لدى الطالبات ليشكلن سفيرات للفكرة في المجتمع الفلسطيني وفي محيطهن، ونفخر أن نكون شركاء مع جمعية حماية المستهلك والشركات الفلسطينية التي تراعي معايير الجودة".

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية أن دعم المنتجات الفلسطينية لا يتوجه فقط للشركات الفلسطينية المنتجة بل يعتبر مصلحة للمواطن وللمجتمع ككل، فمن خلال تشجيع المنتجات الفلسطينية نزيد الانتاج ويتحقق أضافة خطوط انتاج جديدة وفتح فرص عمل وتنمية الاقتصاد وتتعزز المسؤولية الاجتماعية للشركات.

واضاف في خضم هذه النشاطات لا يفوتنا المزارع الفلسطيني ومنتجات التعاونيات التي تشكل قاعدة انتاجية واسعة يجب ان تظل في الحسبان.

واستعرضت يسرى الريماوي مسؤولة ضبط الجودة في شركة الشرق الاوسط خطوات معايير الجودة في الشركة وخضوع المنتجات لرقابة خارجية من قبل وزارات الاختصاص ومؤسسة المواصفات والمقاييس واعتماد اختبارات مختبر جامعة بيرزيت ليصل المنتج بأعلى معايير الجودة للمستهلك.

وحسب علاء عيساوي مسؤول العلاقات العامة في شركة المشروبات الوطنية أن مدخلات الانتاج تعتمد موردين فلسطينيين من مربي الابقار الى الموردين لمنتجات التغليف وغيرها الأمر الذي يوضح أن الدورة متكاملة لدينا من السوق المحلي، وهذا يدفعنا الى أكما سلسلة التوريد لدينا من منتجات ومصادر فلسطينية.

واستعرضت هدى العزة المرشدة التربوية في المدرسة مكونات نشاطات دعم المنتجات الفلسطينية في المدرسة وزاوية دعم المنتجات والاذاعة المدرسية والمجلة الثقافية.

وناقشت الطالبات مواضيع تتعلق بجودة المنتجات الفلسطينية والبعد التغذوي في المنتجات وآلية اعتماد الانتاج المنزلي وعدم التعاطي مع منتجات مضرة للصحة وضرورة عدم حصر المنتجات بمنتجات غذائية.