إصابة مواطن بكسور جراء اعتداء الاحتلال عليه في حوسان

وطن: أصيب مواطن بكسور، اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في قرية حوسان، غرب بيت لحم.

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب على المواطن أحمد صالح حمامرة (45 عاما) بعد مداهمة منزله، ما أدى لإصابته بكسور في الصدر، نقل إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب، كذلك، على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أدى لاندلاع مواجهات في القرية، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.