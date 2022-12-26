مسيرات كوريا الشمالية اخترقت الحدود الجوية لجارتها الجنوبية

وطن: أعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، أن طائرات مسيرة تابعة لجارتها الشمالية اخترقت الحدود الجوية بين البلدين.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول بهيئة الأركان المشتركة الجنوبية أن الجيش رصد "عدة أجسام مجهولة الهوية" يُعتقد أنها طائرات مسيرة في المناطق الحدودية بمقاطعة جيونغي عند الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي (01:25 ت.غ).

وأوضح أن المسيرات حلقت عبر الخط الحدودي الفاصل بين الكوريتين، وشوهدت أيضا وهي تحلق في مناطق جيمبو وجزيرة كانغهوا وباجو، ما أدى إلى تعليق مؤقت للرحلات الجوية المدنية في تلك المناطق.

وقال المسؤول إن القوات الجنوبية أطلقت أعيرة تحذيرية وحركت مروحيات هجومية ومقاتلات لإسقاط المسيرات الشمالية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن إحدى الطائرات حلقت على طول الطريق إلى الجزء الشمالي من سيئول، بينما حامت البقية في جزيرة "كانغهوا"، غرب العاصمة، وفي المناطق حولها.

وقال الهيئة إن الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها، بينما لم يتم التأكد بعد مما إذا كانت تحمل أي أسلحة.

وقد أطلقت مروحيات عسكرية حوالي 100 طلقة على الطائرات الكورية الشمالية، لكنها فشلت في إسقاطها.

وفي خطوة مماثلة، أرسلت كوريا الجنوبية أصولها العسكرية إلى المناطق الحدودية، مع إرسال بعض الطائرات المسيرة إلى الشمال للقيام بعمليات المراقبة وغيرها من العمليات، بما في ذلك التقاط صور «لمنشآت عسكرية رئيسية للعدو»، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة. وقد عادت جميع الطائرات إلى قواعدها بسلام.