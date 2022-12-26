"حزب الله" يسلم الجيش اللبناني مشتبهًا به بمقتل جندي من "اليونيفيل"

وطن: سلم حزب الله اليوم الإثنين الجيش اللبناني شخصاً متهم باطلاق الرصاص على مركبة عسكرية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) أسفر عن مقتل عنصر أيرلندي برصاصة في رأسه، وإصابة ثلاثة آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية حددت هوية المشتبه بهم في حادثة إطلاق الرصاص التي وقعت يوم 14 ديسمبر الجاري بقرية العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل، جنوب لبنان.

وقال مسؤول لبناني: "إن حزب الله تمكن من القبض على مطلق الرصاص وسلمه لأجهزة الأمن اللبنانية"، مشيراً إلى أن التحقيق ما زال مستمراً مع مطلق النار لمعرفة إن كان بمفرده أم يرافقه آخرين.

وبين أن دورية "اليونيفيل" كانت مراقبة قبل الحادثة، وتمت مطاردتها من سيارة يستقلها مسلّحين، مشيراً إلى أن اكثر من شخص شاركوا بإطلاق سبعة رصاصات نحو دورية اليونيفيل.