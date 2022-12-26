القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية يطالب بتحرك دولي للضغط على الاحتلال لوقف فتح سدوده المائية على قطاع غزة

وطن: استنكر القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بفتح سدوده بشكل مفاجئ على عدة مناطق في قطاع غزة وإغراق عدد كبير من المنازل ومئات الدونمات الزراعية وسط وجنوب غزة بالمياه الفائضة.

واشار القطاع الزراعي في الشبكة إلى قيام الاحتلال بفتح سدوده شرق دير البلح وخانيونس عدة مرات بشكل متعمد وإغراق عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية وإلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والبنى التحتية والمعدات بتلك المنطقة.

وحمل القطاع الزراعي في الشبكة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة نتيجة هذه الاعتداءات.

وطالب المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين وأراضيهم وتوفير الحماية لهم وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات.

كما طالب بتوفير آليات لتعويض المزارعين عن الخسائر التي يتعرضون لها وتعزيز صمودهم في تلك المناطق التي تعتبر ذات أهمية كبرى وبخاصة أنها تمثل سلة الغذاء الرئيسية لقطاع غزة.