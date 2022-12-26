خالد منصور يكتب.. مع رعاة الأغنام تظاهرنا وأمام مقر الحكومة وقفنا

من يوميات النضال من اجل مصالح الكادحين



لم اتخلّى يوما عن واجبي تجاه العمال والفلاحين وذوي الدخل المحدود والمهمشين .. وكنت افرح كثيرا حين يدعوني الرفاق او الأصدقاء للمشاركة في فعالية .. دفاعا عن مصالح الشغيلة والمظلومين .. بل وكنت أسال دوما عن هموم الناس .. وابحث عن قضايا لنتبناها .. لنسهم في رفع الوعي بأهمية النضال .. ودفع المظلومين للعمل من اجل قضاياهم .. ومن اجل الوقوف بوجه الظلم والقهر والفساد .. وسوء الأداء لدى الحكومة ولدى كل من يمارس الاستغلال ويتسبب بالإفقار .. او لا يقوم بواجبه ولا يتحمل مسئولياته لخدمة الشغيلة وعموم الشعب.

فقد نظمت او شاركت بعشرات الأنشطة والفعاليات في طول البلاد وعرضها - مع العمال والمزارعين .. مع اللاجئين والموظفين والنساء والشباب - نظمنا مسيرات شارك بها المئات بل والالاف أحيانا في مراكز المدن والبلدات .. ووقفنا امام مقرات الحكومة في المدن .. وامام مراكز صنع القرار في رام الله - امام رئاسة الوزراء والمجلس التشريعي - بل وفي مرات كثيرة امام المقاطعة حيث مقر الرئيس .. لنرفع صوت المظلومين والمنتهكة حقوقهم .. وانتقدنا اشد الانتقاد السياسات الخاطئة وسوء الأداء والفساد وانتهاك الحريات .. وقدمنا مطالب الفئات المتضررة .. وطالبنا بسن قوانين وتعديل قوانين .. وحشدنا الجموع من مختلف المحافظات والفئات .

وعلى هذا الطريق – طريق النضال لانتزاع الحقوق – وبمبادرة من اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين نظمنا يوم 11/9/2006 مسيرة في رام الله .. دفاعا عن مصالح مربي الماشية .. الذين وصل بهم الحال ان لا يستطيعوا تامين العلف لمواشيهم بسبب ارتفاع الأسعار .. وخصوصا ان مساحة المراعي قد تقلصت بشكل مخيف .. بسبب مصادرة الاحتلال للأراضي .. ومنع المزارعين من الوصول الى بعض المراعي .. بسبب إعلانها اما محميات طبيعية او مناطق تدريبات عسكرية .. وكان الهدف من الفعالية هو وضع الراي العام الفلسطيني من خلال الاعلام بصورة الصعوبات التي يواجها مربو الماشية .. وكذلك وضع الحكومة امام مسئولياتها تجاه هذا القطاع الاقتصادي الهام .. ومطالبتها بتقديم الدعم المالي للأعلاف .. كي يتمكن أصحاب المواشي من شراؤه .. وكذلك كانت هناك مطالب أخرى تهم قطاع الزراعة بشكل عام .

وعلى دوار المنارة في رام الله احتشد المئات من مربي الماشية من مختلف محافظات الوطن .. الذين كانوا قد توجهوا لاتحاد المزارعين من اجل حل مشاكلهم .. سارت الجموع ترفع اللافتات التي تحمل المطالب .. وسرت في مقدمتهم ارفع الهتافات والكل يردد ورائي ( بدنا دعم للأعلاف .. بدنا عناية بالأرياف .. بدنا حكومة رعاية .. مش حكومة جباية .. بدنا حكومة تسمعنا .. مش حكومة تخدعنا .. الغو عنا الضرايب .. كفو عنا المصايب .. يا اخوانا المسئولين .. شوفوا احوال المنتجين .. شوفوا احوال الفلاحين .. ثروتنا احموها .. كل الدعم اعطوها .. اعفاءات ضريبية .. وتسهيلات تسويقية ) .. وواصلت المسيرة سيرها الى ان وصلت الى بوابة رئاسة الوزراء .. وهناك كان عدد من رجال الامن يقفوف خلف البوابة المغلقة .. ووقفت الحشود هناك - وكان معنا سيارة نقل تحمل عددا من الأغنام - وواصلنا رفع الهتافات .. الى ان حضر ممثل لرئاسة الوزراء .. وطلب منا تشكيل وفد ليجتمع بوزير يمثل رئيس الوزراء .. يومها كنت مترددا بالمشاركة بالوفد .. لكن مربي الماشية اصروا علي كي ادخل معهم واشارك باللقاء .. دخلنا الى مقر رئاسة الوزراء .. وكان الوزير سعدي الكرنز هو ممثل الحكومة .. فطلب من الوفد شرح قضيتهم التي جاؤوا من اجلها وتقديم مطالبهم .. تحدث المزارعون مربو الماشية مطولا وبالتفصيل عن القضية .. وقدموا المطالب .. واذكر يومها ان جمال زقوت المستشار السابق للدكتور سلام فياض - وكانت بيني وبينه علاقة صداقة - قد قال لي ( اراك اليوم مع مربي الماشية وكل يوم مع جماعة .. تأتون لتتظاهروا امام رئاسة الوزراء ) فقلت له ضاحكا ( انا وراكم وراكم ) .. وقبل انتهاء اللقاء تقدمت من الوزير الكرنز وقلت له : أتمنى ان تفي الحكومة بوعدها لنا .. وان لا تجبرنا على القدوم مرة أخرى .. لأننا سنأتي في المرة القادمة ومعنا قطيع اغنام سندخله الى ساحة مقركم وتخيل ماذا سيترك هذا القطيع بساحتكم بعد نصف ساعة .. وقد أثارت كلماتي جوا من الضحك .

وخرجنا من اللقاء وكان البعض منا متفائلا .. لكن الأغلبية كانت متشككة من قيام الحكومة بتنفيذ وعودها .. وخصوصا ان المزارعين قد مروا بالعديد من التجارب وسمعوا العشرات من الوعود من الحكومة .. لكنها لم تنفذ الجزء الا الجزء القليل منها.

- خالد منصور – عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني