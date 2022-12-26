خلال مشاركتها باختتام اعمال مؤتمر جمعية البيرة في أمريكا.. غنام تثني على دور المغتربين بحشد الدعم لقضيتنا





وطن: شاركت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام باختتام أعمال مؤتمر أبناء البيرة المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية 2022 الذي نظمته جمعية البيرة في أمريكا بولاية فلوريدا، بحضور ممثلين عن بلدية البيرة، ومدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين وليد العمري، ونحو 1500 عضو في الجمعية .

وفي كلمتها أثنت د. غنام على الدور الكبير الذي يلعبه الفلسطيني حيثما وجد بأصقاع الأرض في تحريك الرأي العام الشعبي والرسمي نحو قضية شعبنا العادلة، مثنية على المؤتمر الذي يهدف لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وربط أبناء البيرة المغتربين بوطنهم فلسطين.

وترحمت على شهدائنا الابرار الذين يُعبقون بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين، متمنية الحرية لاسرانا البواسل الذين يواجهون جرائم المحتل بحقهم والتي كان آخرها جريمة اغتيال الشهيد الاسير ناصر ابو حميد، لافتة الى أن شعبنا صامد على ارضه برغم إرهاب عصابات الاحتلال وجرائمها وغطرستها بحق كل ما هو فلسطيني.

وكرمت غنام الإعلامي وليد العمري الذي حضر لتمثيل عائلة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وتَسلم تكريم الجمعية وأبناء البيرة لروح الشهيدة التي اغتالها الاحتلال بدم بارد وهي تمارس عملها وترتدي السترة الصحفية، مطالبة العالم بتحقيق العدالة للشهيدة شيرين التي تحمل الجنسية الامريكية والوفاء لرسالتها الإعلامية السامية ومحاسبة قتلتها.

كما كرمت المحافظ غنام مجلس إدارة جمعية البيرة في أمريكا والفنان الفلسطيني مهند خلف، حيث اهدتهم درع "البصمة الفلسطينية" تقديراً لعطائهم وجهودهم ودورهم المتواصل في ربط أبناء مدينة البيرة وأولادهم واجيالهم المتعاقبة بوطنهم فلسطين، داعية لعودة كافة المغتربين الى فلسطين وأن يكون المؤتمر القادم على أرض مدينة البيرة.