"الشورى" العماني يقترح تعديلات توسع مقاطعة الاحتلال

وطن: أحال مجلس شورى سلطنة عمان، اليوم الاثنين، مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل" إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي، إن المقترح "يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة ويفضي إلى توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان".

وأضاف الحارثي "عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى، أن "القانون في صيغته الحالية يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني، سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية".

وأشار إلى أن "أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب نظروا إلى التطور الحاصل، سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت، سواء كان لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره".

وتُعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة "إسرائيل"، حيث أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 72/9 بشأن مقاطعة "إسرائيل".