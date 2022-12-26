الإغاثة الزراعية تحذر المزارعين من آثار المنخفض الجوي

وطن: حذرت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) المزارعين من الآثار المترتبة على المنخفض الجوي، الذي يضرب البلاد، وذلك من خلال تعميم نشرة إرشادية حول كيفية التعامل مع المنخفض الجوي والبقاء على أهبة الاستعداد والجهوزية التامة

وأكدت الإغاثة في نشرتها أن ذلك يوجب على المزارعين أخذ الاحتياطات اللازمة في مزارعهم وخاصة في الدفيئات الزراعية ومزارع الدواجن لمواجهة المخاطر المحتملة وذلك من خلال اتباع الإرشادات التالية حيث يجب وضع سواتر رملية على محيط الدفيئات الزراعية والحقول المكشوفة لمنع دخول السيول المتوقعة من غزارة الأمطار وتنزيل المحاصيل الصيفية (خيار، بندورة ....) داخل الدفيئات الزراعية على الأرض حتى لا تتعرض الى الكسر في الساق وسقوط الثمار نتيجة للرياح الشديدة.

ونوهت إلى ضرورة التأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه وفتح القنوات حول المزارع والتأكد من تصريفها لمياه الأمطار والسيول وضرورة تقليل كميات مياه الري وذلك لتدني درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية تطرقت الإغاثة إلى ضرورة تثبيت أسقف البركسات بشكل محكم لتحمل الرياح الشديدة وضرورة تثبيت البلاستيك على الجوانب في حظائر الدجاج البياض حتى لا يحدث إزعاج للدواجن وبالتالي التأثير على الإنتاج.

وأضافت ضرورة الاهتمام بنظافة وجفاف أرضية الحظائر وعدم إغلاق الحظائر بشكل محكم لضمان التهوية المناسبة والجيدة تسمح للغازات المتصاعدة للخروج من البرك وضرورة تدفئة حضانة تربية الصوص بالإضافة الى ضرورة توفير الكميات الكافية من الاعلاف والادوية وتخزينها في أماكن مغلقة ومرفوعة عن الارض لمنع تعرضها للأمطار والتلف.

ولفتت الإغاثة الى ضرورة اغلاق مدخل خلايا النحل بشكل جيد لمنع دخول الهواء والأمطار إليها ووضع أكياس من الخيش تحت غطاء الخلية لمنع تسرب التيارات الهوائية الباردة مع التأكد من وضع جسم ثقيل على غطاء الخلية لضمان عدم طيران الغطاء بسبب الرياح بالإضافة إلى رفع الخلايا عن الارض ووضعها بشكل يمنع وصول الرطوبة الارضية للخلايا والحرص على وضعها في أماكن بعيدة عن السيول تحت مظلات للوقاية من الأمطار الغزيرة والبَرَد وضرورة الحرص على تغذية الخلايا بالمحاليل السكرية وأقراص الصويا وتوفر الغذاء داخل الخلية مع تكرار عملية التغذية في حالة استمرار المنخفض الجوي.