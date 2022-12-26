بالأسماء والصور| الاحتلال يحتجز 11 جثماناً لأسرى استشهدوا داخل السجون

وطن: نشرت "هيئة الأسرى" اليوم الاثنين، أسماء وصور جثامين الشهداء الأسرى الذين يحتجزهم الاحتلال حتى اللحظة وهم:

-الشهيد الاسير أنيس دولة محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 31/8/1980

-الشهيدالأسير عزيز عويسات محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 20/5/2018

-الشهيد الأسير فارس بارود محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 6/2/2019.

-الشهيد الأسير نصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 16/7/2019.

-الشهيد الأسير بسام السايح محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 8/9/2019.

-الشهيد الأسير سعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 8/7/2020.

-الشهيد الأسير كمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 10/11/2020.

-الشهيد الأسير سامي عابد العمور محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 18/11/2021.

-الشهيد الأسير داود الزبيدي محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 15/5/2022.

-الشهيد الأسير محمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 14/10/2022.

-الشهيد الأسير ناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ استسهاده بتاريخ 20/12/2022. عرض أقل