الأسير ناجي عرار يهدد بخوض اضراب عن الطعام احتجاجاً على عزله

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الاثنين، أن الأسير ناجي عرار قد يلجأ لخوض إضراب مفتوح عن الطعام خلال اليومين القادمين، احتجاجاً على مواصلة عزله الانفرادي.

وأوضحت الهيئة أن الأسير عرار يقبع منذ 20 يوماً في زنازين العزل الانفرادي بعد قمعه من سجن النقب، ويعيش ظروفاً حياتية وصحية صعبة.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والانسانية العمل الفوري لزيارته، وممارسة كل اشكال الضغط لانهاء عزله، واعادته الى القسم والغرفة التي كان يعيش فيها في سجن النقب.

يذكر أن الأسير عرار من بلدة قراوة شمال غرب رام الله، معتقل منذ 16 عاما ومحكوم بالسجن 18 عاما.