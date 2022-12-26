الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية.

وعرف من بين من طالتهم هذه الحملة المواطنين: عصام عماد عطون، وموسى زياد عطون، ومحمد علي عطون وثلاثتهم من بلدة صور باهر بالقدس.

كما واعتقلت المواطنين: هيثم جمال أبو شريفة، ومحمد محمود أبو حمزة من مخيم الجلزون، ومحمود علي زيبار من بلدة كوبر بمحافظة رام الله.

والشاب عبد الله علارية من ضاحية اكتابا بمحافظة طولكرم.

والاسير المحرر شادي صبوح من مدينة نابلس،

ومن جنين اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: عبد الله الميثلوني ويزن اللحلوح.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن محمد أيوب اسحاق الجمل، ومحمد فراس أبو ميالة، من مدينة الخليل، وأشرف طميزي من بلدة اذنا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.