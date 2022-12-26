عمليات اطلاق نار تستهدف مستوطنين في نابلس والخليل

وطن: وقعت الليلة الماضية عدة عمليات اطلاق نار في محافظتي نابلس والخليل استهدفت المستوطنين.

وأعلنت مصادر إعلامية عبرية الليلة، ان مسلحين اطلقوا النار الليلة الماضية ضد اكثر من هدف اسرائيلي في محيط نابلس.

وحسب ذكر موقع "0404" العبري فان عملية اطلاق نار وقعت قرب مستوطنة "شافي شمرون" المقام ةشمال غرب نابلس دون وقوع إصابات، فيما اذكر مستوطن انه سمع اصوات اطلاق نار قرب سيارته على الطريق الالتفافي قرب مستوطنة يتسهار المقامة جنوب نابلس

وتبنت مجموعات عرين الأسود عمليتي اطلاق نار قرب مستوطنتي "يتسهار" و"حفات جلعاد" جنوب نابلس.

وذكرت مصادر فلسطينية ان الاحتلال استنفر قواته واغلق العديد من الطرق المؤدية الى مدينة نابلس ونفذ عمليات تمشط .



وجاءت عمليتا إطلاق النار في نابلس، بعد وقوع عمليتي إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال ومستوطنة "كرمي تسور" بفارق في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل الليلة الماضية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بيت أمر، وصادرت تسجيلات الكاميرات، وقد وقعت خلال ذلك مواجهات عنيفة مع الشبان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي والحي ما اسفر عن اصابة عدة مواطنين.