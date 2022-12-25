"عرين الأسود": أعيدوا جثامين شهدائنا، وإلا لن يعود المستوطنون إلى بيوتهم آمنين"

وطن: قالت مجموعة عرين الاسود، إنها نفذت الليلة، عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس، وحققت إصابات دقيقة، وانسحب المنفذون بسلام.

وقالت في بيان صدر عنها مساء اليوم الاحد:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

نَفَّذَ جُند العرين بحمدِ الله تعالى اليوم الأحد ٢٥/١٢/٢٠٢٢ الساعة ٢٢٤٧ عملية مباغتة وإستهداف لسيارة مستوطنين على طريق مغتصبة يتسهار، وقد حَققنا إصابات دقيقة لن يفصح عنها الإحتلال المهزوم، وانسحب جُند العرين بسلام.

أعيدوا جثامين شهدائنا وإلا لن يعود المستوطنين إلى بيوتهم آمنين.

سنرى من سيحاصر من يا أبناء صهيون.