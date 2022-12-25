شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ترعى مجموعة من الأطفال لعام كامل

وطن: عملت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وبالتعاون مع منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين على تقديم رعاية لمدة عام كامل لمجموعة من الأطفال في بيت لحم.

بدوره، قال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، "إن تعاوننا مع منظمة قرى الأطفال SOS لرعاية مجموعة من الأطفال فاقدي السند الأسري وتوفير ما يلزم لهم يأتي استكمالاً لمسؤوليتنا المجتمعية التي تعهدنا الالتزام بها منذ نشأتنا، وتنفيذاً لرؤيتنا في تعزيز الروح الإنسانية والعمل الخيري، واستكمالاً لمهمتنا وواجبنا في خدمة المجتمع ودعم المشاريع المجتمعية".

مضيفاً، " حيث أننا نسعى ومن خلال رعايتنا هذه إلى تأمين حياة كريمة لمجموعة من الأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية، كمساهمة في دعمهم وتوفير ما يلزم لهم ليكونوا أشخاصاً فاعلين ومؤثرين مستقبلاً، خاصة وأن فئة الأطفال هم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتطوره".

وأشاد الهندي بالدور الذي تقوم به منظمة قرى الأطفال SOS، في مساعدة الأطفال والشباب الذين فقدوا الرعاية الأسرية بتقديم الرعاية البديلة لهم، ومساعدتهم في تكوين وتأمين مستقبلهم، آملاً أن تكون الشركة جزءاً من هذه الجهود العظيمة، ومساهمة في تحقيق رؤية المنظمة الساعية بأن يكبر كل طفل في كنف أسرة محبة وقوية، محاطاً بالاحترام والحماية ليساهم في بناء المجتمع والنهوض به.

من جهته، ثمن ابراهيم فلتس المدير الوطني لقرى الأطفال SOS رعاية شركة المشروبات الوطنية لمجموعة من الأطفال، معبراً عن شكره واعتزازه بوجود شركة وطنية كشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تعنى بالأطفال فاقدي السند الأسري وتسعى لتقديم كل ما يلزم للمساهمة في أن يكبروا في منازل محبة ودافئة.

وأضاف، "إننا في منظمة قرى الأطفال SOS نعمل لنبني أسراً للأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية، يعيشون داخلها وفقاً لثقافتهم الخاصة، والتي يتعلمون داخلها ويصقلون قدراتهم واهتماماتهم ومواهبهم الفردية، ونتابعهم لكي يصبح كل فرد منهم مستقلاً فاعلاً في مجتمعه".

يشار إلى أن قرى الأطفال SOS هي منظمة إنسانية غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 1966 في مدينة بيت لحم تُعنى بتقديم الرعاية البديلة للأطفال فاقدي السند الأسري وبتمكين الأطفال والأسر المعرضة لفقدان الرعاية الأسرية. للمنظمة قرية في بيت لحم تضم 14 بيتاً، وقرية أخرى في مدينة رفح في غزة تضم 12 بيتاً، وتعمل المنظمة من خلال برامجها المختلفة مع أكثر من 3000 طفل.