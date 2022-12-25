مقتل 24 أمريكي بعاصفة ثلجية رافقها "انقطاع الكهرباء"

وطن: قضى 24 أمريكياً جراء عاصفة ثلجية، ضربت عدداً من الولايات بخاصة ولاية نيويورك التي تجمد بعض مواطنيها داخل مركباتهم، وقطعت الكهرباء عن 250 ألف مشترك، تزامناً مع أعياد رأس السنة الميلادية 2023، التي بدأ الاحتفال بها في عدد من دول العالم.

وبدأ موسم الشتاء بعواصف ثلجية، ودرجات حرارة متدنية رافقها برد قارص في معظم المناطق، تسبب بالغاء آلاف الرحلات الجوية، وبقي السكان عالقين في منازلهم التي غطى بعضها الجليد والثلج، مع عجز فرق طواقم الطوارىء والحرس الوطني الوصول للمناطق التي غمرتها الثلوج.