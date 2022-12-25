نقل الأسيرة دينا جرادات للمستشفى بسبب الاهمال الطبي في سجون الاحتلال

وطن: نقلت الأسيرة المحررة دينا جرادات (24 عاماً) إلى المستشفى في مدينة جنين، بعد تراجع حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، حيث مُنع عنها العلاج .

ودخلت المحررة جرادات المستشفى أمس السبت، للمستشفى للمرة الثانية منذ الافراج عنها الجمعة الماضية، إثر وعكة صحية ألمت بها نتيجة حرمانها من الدواء داخل السجن، ومعاناتها المستمرة مع مرض الإستسقاء الدماغي.

وأوضحت شقيقة الأسيرة المحررة، أن سلطات الاحتلال منعت عن شقيقتها العلاج، وزودتها بدلاً منه بدواء " أسيرين بابي" وهو جرعة مخفضة من الأسبرين، ما سبب لها تجلط في الدم، وتدهور حالتها الصحية.

المصدر: (عرب48)