بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة غدا في المدارس ورياض الأطفال في غزة

وطن: قررت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة يوم غد الاثنين في كافة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال نظرا للظروف الجوية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "وفقاً لتوصيات لجنة الطوارئ بخصوص ظروف الطقس، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة، تقرر تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال".

لكن الوزارة تركت لمؤسسات التعليم العالي اتخاذ القرار المناسب وفقاً لظروف وبرامج هذه المؤسسات.