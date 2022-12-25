صندوق الثروة النرويجي يدرس إعادة النظر باستثماراته في دولة الاحتلال

رام الله - وطن: أعلن الصندوق النرويجي أنه قرر إجراء تفتيش على النظام المصرفي في دولة الاحتلال، للتأكد من أن الأموال التي يحولها لا يتم استثمارها بالشركات العاملة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.

وأوضح الصندوق النرويجي في بيان اليوم أنه يدير 1.3 تريليون دولار من الأصول حول العالم، ويدير جميع استثمارات النرويج الزائدة ويستثمر في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه بدأ مناقشة قرار وقف الاستثمار في إسرائيل العام الماضي، وخلال العام الحالي تضاعفت الانتقادات بعد شكوك أن الاستثمارات تنفذ في مشاريع داخل المستوطنات.

وقال مصدر اسرائيلي: "إن محاولاتنا لإقناع الصندوق بإبعاده عن هذا العمل، تواجه صعوبة في النضوج في مواجهة سياسة الحكومة المعلنة بشأن الاستثمار في بعض المناطق"، لأن القرار نتيجة للقائمة السوداء التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تضمنت 112 شركة، بما في ذلك البنوك.

ويشترط الصندوق النرويجي استمرار استثماراته بحقيقة أن تلك البنوك المدرجة في القائمة السوداء ستتوقف عن تحويل الأموال إلى الشركات العاملة في المستوطنات المقامة على أراضي فلسطينيين، فيما كان الرد الرسمي للبنوك أنه لا فرق بين الاستثمار داخل الخط الأخضر أو الضفة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، أن الصندوق استثمر في عام 2020، 1.3 مليار دولار في 81 شركة إسرائيلية، أي ما يعادل ثلث إجمالي استثماراته في الشرق الأوسط.