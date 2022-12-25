الأردن يحبط أضخم عملية تهريب مخدرات إلى أراضيه

وطن: أعلنت السلطات الأمنية الأردنية في بيان، عن إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من الأراضي العراقية، وضبط ما يعادل ألف كيلوغرام من حبوب الكبتاغون التي بلغ عددها 6 ملايين حبة، وكانت مخبأة في شاحنتين تحملان عجينة التمر.

وذكر مصدر في دائرة الجمارك العاملة في مركز حدود الكرامة مع العراق في بيان قوله إن "كوادر الجمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت أكبر وأضخم عملية تهريب مخدرات لستة ملايين حبة من الكبتاغون يعادل وزنها ألف كلغ".

وأضاف البيان أنه "بعد عملية تفتيش دقيقة لشاحنتين مبردتين تحملان لوحات أجنبية وجدت الحبوب مخبأة ضمن شحنة كراتين تحوي عجينة التمر"، وأوضح أنه تم العثور على ما يقارب 509 كلغ من حبوب الكبتاغون في الشاحنة الأولى وما يقارب 483 كلغ من الكبتاغون في الشاحنة الثانية.

كذلك نقل البيان عن مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء جلال القضاة، قوله إن "الجمارك والأجهزة الأمنية تعمل بكافة الإمكانيات على تجفيف منابع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية وضرب أوكار تجار السموم ومروجيها".