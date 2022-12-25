مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في جنين ونابلس

وطن: استهدف مقاومون قوات الاحتلال في مدينتي نابلس وجنين.

وأعلنت سرايا القدس (كتيبة نابلس ومجموعات قباطية)، اليوم الأحد استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على حاجز حوارة بنابلس وفي بلدة قباطية بجنين بالضفة المحتلة.

وأعلنت سرايا القدس- مجموعات قباطية، استهدافها لدوريات لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص.

وقالت :" بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا مساء الأمس من استهداف دوريات لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص لحظة مرورها من بلدة قباطية في أكثر من محور، حيث تمكن مجاهدونا من استهدافها في «شارع الريس» والاستهداف الثاني على «طريق المزارع» والاستهداف الثالث على طريق «قباطية صانور مسلية» والعودة إلى قواعدهم بسلام."

كما استهدفت كتيبة نابلس، حاجز حوارة" قرب نابلس.

وقالت كتيبة نابلس في بيان مقتضب:"بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا ســ01:30 من استهداف "حاجز حوارة" بصليات من الرصاص والانسحاب من المكان بسلام."