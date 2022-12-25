الاحتلال يفتح العبارات المقامة على الجدار ويُغرق منازل ومئات الدونمات الزراعية شرق غزة

وطن: أقدمت قوات الاحتلال على فتح عبارات مياه الامطار المقامة خلف الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، ما تسبب بغرق عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرق غزة.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال قامت بإغراق عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرق مدينة غزة ووسط قطاع غزة، بعد فتحها "عبّارات" مياه الأمطار صوب الأراضي الزراعية والمناطق المنخفضة، موضحة أن المياه غمرت منازل في أحياء بمدينة غزة ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة والبريج والنصيرات وسط القطاع، ومناطق شرق خان يونس، وشوارع رئيسية، وتكبد العديد من المزارعين خسائر مادية كبيرة ولحقت أضرار مباشرة بأراضيهم.

وأشارت الى أن فتح الاحتلال للسدود المحاذية لقطاع غزة في أكثر من نقطة فاقم من خطورة وصعوبة الوضع، الناجم عن هطول الامطار.

(المصدر- وفا)