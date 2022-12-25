حالة الطقس: البلاد تتأثر بمنخفض جوي ماطر

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم غائماً وباردا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات من الامطار تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

كما يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، الاثنين، غائما بوجه عام، وباردا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر، قد تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، وباردا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح، وتميل الأجواء للاستقرار في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.