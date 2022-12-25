العشرات يشيعون الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم، بعد ان قيد الاحتلال عدد المشاركين بتشييعه

وطن: شيّع العشرات من أهالي كفر قاسم في وقت متأخر من مساء، السبت، جثمان الشهيد نعيم بدير (23 عاما) الذي قتل برصاص شرطة الاحتلال، فجر الجمعة، إلى مثواه الأخير في مقبرة المدينة.

وكانت شرطة الاحتلال قد سلمت جثمان الشهيد بدير لعائلته مقابل اشتراطها على أن يكون عدد المشيعين دون 50 شخصا.

وهددت الشرطة العائلة بفرض غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل في حال لم تلتزم بشرطها.

وأكدت عائلة الشهيد أن شرطة الاحتلال وصلت إلى خيمة العزاء وأبلغتها بأنه سيتم تسريح جثمان ابنها في حوالي الساعة العاشرة ليلا، وذلك وفق شرط ألا يكون عدد المشيعين أكثر من 50 شخص.

ونشرت شرطة الاحتلال، مساء السبت، توثيقا جديدا لما ادعت أنها عملية دهس وإطلاق نار ضد عناصرها في كفر قاسم.

واستشهد الشاب نعيم بدير برصاص شرطة الاحتلال، فجر الجمعة، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار، ادعت الشرطة أنها استهدفت عناصرها في المدينة.

ومن جانبها، أكدت عائلة الشهيد تضارب روايات الشرطة بشأن استشهاد ابنها، مشددة على أنه "قتل بدم بارد، وتم إعدامه دون ذنب".