الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد نعيم بدير بشروط

وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثمان الشهيد نعيم محمود بدير (23 عاما) لعائلته في كفر قاسم عند الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وجاء في التفاصيل، أن شرطة الاحتلال فرضت على العائلة شرطًا مقابل تسليمها جثمان ابنها، وذلك على أن يكون عدد المشيعين دون 50 شخصاً.

وهددت شرطة الاحتلال العائلة بفرض غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل في حال لم تلتزم بشرطها.

وأكدت عائلة الشهيد أن عناصر شرطة الاحتلال وصلوا إلى خيمة العزاء وأبلغوها، بأنه سيتم تسريح جثمان ابنها في حوالي الساعة العاشرة ليلاً، وذلك وفق شرط ألا يكون عدد المشيعين أكثر من 50 شخص.