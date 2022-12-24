الرئيس: نستقبل العام الجديد ونحن أكثر صمودا وإصرارا على البقاء في أرضنا وإقامة دولتنا

وطن: قال الرئيس محمود عباس، "لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي في فلسطين، الذي هو جزء لا يتجزأ من نسيج شعبنا".

وأضاف الرئيس لدى مشاركته، مساء اليوم السبت، بمأدبة العشاء الميلادي التي نظمتها حراسة الأراضي المقدسة على شرفه، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، نستقبل عاما جديدا، ونحن أكثر صموداً وأكثر إصراراً على البقاء في أرضنا، والتخلص من الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد الرئيس، أنه رغم كل ما نتعرض له من ظلم وعدوان، فإن رسالتنا للعالم تبقى رسالة أمل ومحبة وسلام.