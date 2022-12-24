انطلاق احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم

وطن: انطلقت يوم السبت، الاحتفالات بعيد الميلاد وفق التقويم الغربي للطوائف المسيحية في مدينة بيت لحم.

وشهدت الاحتفالات التي انطلقت تحت شعار "روح الميلاد تجمعنا" لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا حضوراً واسعاً للسائحين المحليين والدوليين.

وبدأت الاستعدادات منذ صباح اليوم، لاستقبال بطريرك القدس اللاتين بيير باتيستا بيتسبالا، لأداء قداس منتصف الليل في كنيسة المهد.

ووصلت أعداد السياح الأجانب في مدينة بيت لحم منذ بداية العام لأكثر من 600 ألف سائح، مع إشغال الفنادق بنسبة 80%.