مستوطنون مسلحون يرعون أغنامهم وسط بيوت المواطنين في عرب المليحات

وطن: رعى مستوطنون، الجمعة، أغنامهم وسط بيوت المواطنين في منطقة عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا، وسط حماية مستوطنين مدججين بالسلاح.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات ، بأن عددا من مستوطني البؤر الاستيطانية المقامة في منطقة المعرجات رعوا أغنامهم على مسافة قريبة من مساكن المواطنين في عرب المليحات، لمنع السكان من الاستفادة من تلك الأراضي،ولأستفزاز المواطنين ودفعهم إلى الرحيل .

وأشار إلى أن المستوطنين يوظفون الثروة الحيوانية في الإستيلاء على الأرض ،ويمارسون ارهاب يومي ضد السكان في تلك المنطقة ،لخلق بيئة طاردة للبدو من أماكن سكناهم .

علما بأن منطقة عرب المليحات مستهدفة بشكل مباشر من قبل الاستيطان الرعوي ،وتتعرض لإرهاب ميليشيات المستوطنين يوميا.